Tamanduá-mirim é encontrado no centro de Santana do Livramento

Um tamanduá-mirim foi encontrado, na madrugada desta quinta-feira (14), no centro de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O animal, que circulava desde o início da semana pelo local, estava em frente ao Banco do Brasil, na Rua dos Andradas.

Ele foi capturado e devolvido à natureza, por volta das 5h. O resgate teve o apoio do Pelotão Ambiental da Brigada Militar, de um biólogo e um médico veterinário. A animal foi examinado e estava em boas condições para voltar ao seu habitat.

De acordo com o biólogo Hugo Saraiva, que acompanhou a ação, o ambiente do tamanduá são as florestas de galeria e matas ciliares, que ficam ao longo dos cursos água, como a área onde o animal foi solto.

“Esse é o ambiente no qual esse animal nasce, se desenvolve, se alimenta, usa como dormitório e se reproduz, mantendo, assim, a continuidade e a preservação da espécie.”

O animal silvestre comum na região, mas não no meio urbano. Para as pessoas ele não traz nenhum risco, desde que não tentem mexer nele. Já para o animal há muitos riscos.

Saraiva destaca que os ambientes naturais estão sendo cada vez mais suprimidos e toda a fauna vem sofrendo com esse tipo de impacto. “Eles perdem o seu habitat e ficam expostos e vulneráveis às ameaças”, alerta.

O biólogo cita a caça, a exposição ao seu predador, perda de abrigo e de alimento como possíveis causas para a redução da população do animal.

As buscas aconteceram em horários noturnos por ser a hora em que o animal sai pra caçar. O tamanduá-mirim está na lista de animais ameaçados de extinção no Rio Grande do Sul como vulnerável.

