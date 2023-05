Tamanduá-mirim é resgatado do interior de residência na Brás Faraco

Share on Email

Um fato pouco comum ocorreu na manhã de sexta-feira (26) em Alegrete, quando um tamanduá-mirim foi encontrado dentro de uma casa. A proprietária da residência relatou que o animal adentrou a garagem durante a madrugada, e ao perceber a visita dele, acionou a Guarda Municipal, que realizou o resgate do pequeno mamífero.

A moradora, que reside no final da rua Brás Faraco, citou que ficou bastante assustada com a presença do tamanduá-mirim em sua residência, pois é uma espécie incomum de se encontrar na área urbana. Conforme os guardas municipais, realmente não é frequente esse tipo de ocorrência, e a preocupação era evitar que o animal sofresse algum ataque de cachorro ou fosse atropelado caso saísse para a rua. Por isso, ele foi solto em seu habitat natural.

De acordo com biólogos, esses animais não costumam aparecer em ambientes urbanos com a intenção de causar problemas. Geralmente, eles adentram residências em busca de alimento, e, às vezes, ficam presos por acidente. No entanto, essa invasão ocorre porque os seres humanos estão invadindo o espaço dos animais selvagens.

O tamanduá-mirim, cujo nome científico é Tamandua tetradactyla, é conhecido por sua pelagem que se assemelha a um colete preto. Essa espécie solitária se alimenta principalmente de formigas e cupins. No entanto, sua preservação na fauna brasileira está ameaçada pela redução das florestas devido às queimadas, o que acarreta a diminuição de sua principal fonte de alimento.

Quando se trata de alimentação, o tamanduá-mirim utiliza uma técnica simples: suas garras fortes (quatro no total) permitem que ele faça buracos nos cupinzeiros e, com sua língua pegajosa, capture os insetos. Seu olfato nessa tarefa é extremamente apurado, uma vez que sua visão e audição são menos desenvolvidas.

Infelizmente, esse animal também enfrenta ameaças diretas ou indiretas causadas por interferência humana, como atropelamentos em rodovias próximas a seu ambiente natural e frequentes ataques de cães domésticos. O episódio do tamanduá-mirim resgatado em uma casa em Alegrete serve como um dos desafios enfrentados pela fauna brasileira devido a perda de habitat e à interferência humana.