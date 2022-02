Taxistas solicitam melhorias para a classe em reunião com o vereador Fan

Dentre tantas pautas que merecem atenção, uma delas é a situação dos taxistas da cidade.



Na última semana o vereador Vagner Fan realizou uma reunião com os taxistas. Os mesmos reivindicaram melhorias para a classe, uma vez que tal função desde a pandemia vem sofrendo com a perda considerável de clientes, com o advento dos aplicativos e também pelo número expressivo de motoristas que não cumprem as normas para atuação na função.

Desta forma a solicitação dos taxistas é para que haja uma reformulação na lei, que desde o ano de 1975, não há registros de atualização.

Outro assunto em evidência é referente ao Bairro Getúlio Vargas.

Fan visitou o bairro Getúlio Vargas com o intuito de entender a situação da rua Juvenal Toledo de Oliveira que é uma das ruas de maior movimento e com o fluxo intenso de veículos. Esse é um local sem calçamento, o que provoca levantamento de poeira e causa sujeira constante nas casas que precisam permanecer fechadas o dia todo, além de causar danos à saúde, principalmente para quem tem problemas respiratórios.



Os moradores relataram que essa é uma demanda antiga e que até hoje aguardam uma solução.

Texto: Assessoria Gab. vereador Vagner Fan