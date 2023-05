Efeito Festival da Linguiça: CEA sugere entrada franca na Exposição Feira

No último dia 16 de maio de 2023, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete (SEDETUR) participou de uma importante reunião com o Sindicato Rural de Alegrete (SRA) e o Centro Empresarial de Alegrete (CEA) para tratar da 81ª Exposição Agropecuária de Alegrete.

O evento, que será realizado de 10 a 15 de outubro deste ano, no Parque Dr. Lauro Dorneles, é considerado o maior do município e tem como objetivo promover e movimentar a economia regional através do agronegócio.

Durante a reunião, Luiz Plastina Gomes, presidente do SRA, destacou a importância da organização do evento, enquanto Cássio Mileto Sobrosa, presidente do CEA, reforçou o pedido da feira ter entrada gratuita para a comunidade, visando atrair um maior número de visitantes e expositores.

Caroline Figueiredo, Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete, reiterou a relevância da exposição para o setor econômico regional e enfatizou o empenho da Prefeitura em parceria para a realização do evento.

Além disso, Jonathan Cassol Reimann, gerente do Banrisul, apresentou a proposta para a realização de uma etapa do Campeonato Gaúcho 2023 de Velocross durante a expofeira, promovida pela Federação Gaúcha Motociclismo (FGM), com expectativa de atrair cerca de 800 pessoas de pelo menos 90 cidades do Rio Grande do Sul.

Reimann ressaltou a importância do Velocross como esporte motociclístico que mais cresce e tem adeptos no Brasil, sendo um grande fomentador do turismo regional e movimentando diversos setores da economia local.

Tânia Leonardi, diretora de Emprego e Renda da SEDETUR, Leonardo Cera, diretor de Turismo da SEDETUR, Márcio Daniel, gerente do CEA e Martha Louzada, 2ª vice-presidente do SRA, também participaram da reunião.

Com todas as propostas apresentadas e discutidas, a expectativa é de que a 81ª Exposição Agropecuária de Alegrete seja mais um sucesso na promoção do agronegócio e na movimentação da economia regional.