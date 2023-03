Temperatura amena e previsão de pancadas de chuva durante a semana

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um massa de ar seco e mais frio trará temperatura baixa no amanhecer durante essa semana. Conforme a previsão do Climatempo o município terá mínimas entre 16 e 21ºC logo ao amanhecer e as máximas entre 28 e 31ºC.

Madrugadas de agressões e desmedida liberdade a jovens e adolescentes; veja o vídeo

O sol aparece com amplos períodos de céu claro, porém a semana traz previsão de chuva em formas de pancadas já a partir de terça-feira (28). Amanhã embora as chances sejam de 67%, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite (12 mm).

Na quarta, segundo o site meteorológico a previsão é de 25 mm com 80% de chances, novamente em formas de pancadas. Na quinta-feira (30), o prognóstico segue na mesma porcentagem com precipitação de 12 mm.

Para sexta (31), o dia será nublado com chuva pela manhã. A previsão é de 20 mm, com probabilidade de 83%.

Foto: Marco Santierri