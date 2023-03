Acesso de surdos à CNH já ocorre em CFC de Alegrete

O CFC de Alegrete, é um dos primeiros centro de formações de condutores do interior do RS a oportunizar que pessoas surdas possam realizar exame para CNH.

Esse ano, 4 candidatos conseguiram realizar as inscrições e passaram por avaliações psicológicas, exames de aptidão física e mental e posteriormente o curso teórico/técnico.

Mas tudo isso, só foi possível pela presença de profissionais intérpretes de Libras cadastradas no Detran gaúcho, Cristiane Girard e Josie Pillar.

As aulas aconteceram entre os meses de janeiro e fevereiro, dos quatro candidatos 2 (dois) conseguiram aprovação na primeira prova, os outros dois não tiveram aprovação dessa vez, mas foi por pouco, já irão agendar nova avaliação, conforme a professora Josie.

As provas foram realizadas com a presença de uma intérprete de Libras de Porto Alegre, habilitada especificamente para interpretar as provas teóricas.

Segundo a Intérprete de Libras, Josie Pillar, aos poucos o surdo vai conquistando o seu espaço na sociedade, não da forma como gostaria. “Ainda seguimos em passos lentos, pois o surdo segue na luta para ter os seus direitos reconhecidos, como: acessibilidade comunicacional nos diversos locais da sociedade com a presença de profissionais intérpretes, o reconhecimento da língua de sinais, a busca por oportunidade de emprego digno, empatia e respeito”, protesta a profissional.

Para a intérprete Cristiane Girad foi um trabalho incrível, uma oportunidade única fazer parte dessa conquista, é um direito garantido por lei. “Para nós profissionais intérpretes que estamos dia a dia na luta por mais acessibilidade comunicacional e que a inclusão de fato aconteça, é uma realização ver cada vez mais eles ocupando os espaços da sociedade”, comemora.

Na opinião de Flávia Oliveira candidata surda, é muito importante a presença do profissional intérprete de Libras, com fluência, para trabalhar nas aulas teóricas e aulas práticas de direção do CFC. “O surdo é visual e para que ele consiga aprender é necessário a presença deste profissional, é um direito. Estou muito feliz e realizada por mais essa conquista”, comentou a candidata.

“Por ora, comemoramos, e muito, mais essa vitória parabenizando os candidatos pelo empenho e dedicação nos estudos”, destaca Josie.

Ela agradece aos profissionais do CFC Alegrete que se empenharam para que tudo desse certo e a inclusão acontecesse nesse espaço de formação de condutores.

“Acredito ser importante a inclusão dos surdos na autoescola, pois a habilitação é um diferencial para a autonomia das pessoas. Desejo sucesso a todos os alunos surdos”, destacou Maiquer Palharini instrutor prático e teórico do CFC Alegrete.

A comunidade surda obteve mais uma conquista. A aprovação pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) do projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503, de 1997) para permitir a concessão de carteira de habilitação a pessoas surdas ou com deficiência auditiva em todas as categorias, inclusive C, D e E (veículos de carga, ônibus e caminhões).

O PL 2.634/2021, do senador Romário (PL-RJ), foi aprovado com uma mudança sugerida pelo relator, senador Flávio Arns (PSB-PR), e segue para votação final na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O projeto deixa explícito no código que “a deficiência auditiva não acarretará a negativa de concessão do documento de habilitação em qualquer das categorias”.

Atualmente, de acordo com Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), não é permitida aos surdos a habilitação nas categorias C, D e E.

Ao apresentar o projeto, Romário lembrou que pessoas surdas ou com deficiência auditiva severa e profunda habilitadas nas categorias A e B não apresentam mais riscos ao trânsito que os habilitados ouvintes. Para ele, a impossibilidade de concessão nas outras apenas retira direitos, sem que haja ganho algum para a sociedade. O projeto, na sua visão, tornaria clara a discriminação e obrigaria o Contran a rever a decisão.

O relator, senador Flávio Arns, concordou com a argumentação. Ele lembrou que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146, de 2015) determina que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

Como qualquer outro candidato à obtenção da CNH, os surdos são submetidos a avalições a fim de demonstrarem destreza suficiente para conduzir o tipo de veículo para o qual pretendem habilitar-se. Não é justificável que, sumariamente, eles sejam impedidos de participarem do processo de habilitação para determinadas categorias. Como ocorre com os demais candidatos, o desempenho insuficiente na condução do veículo é que deve pautar o impedimento de obtenção da habilitação — disse o senador durante a discussão.

O texto foi aprovado com mudanças sugeridas pelo senador. Uma delas estabelece a decisão pela não concessão ser devidamente motivada e fundamentada em laudo de perito médico oficial, no qual se indiquem expressamente os requisitos técnicos não preenchidos pelo solicitante.

Além disso, o texto passa a determinar que o Contran estabeleça os requisitos técnicos para a habilitação desses condutores, após ouvir a comunidade surda em audiências públicas.

Fotos: reprodução