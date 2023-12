Temporal deixa rastro de destruição em cidades do Alto Uruguai Gaúcho

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Em Campinas do Sul, a Igreja Matriz teve o telhado arrancado pela força do vento, deixando o interior da igreja totalmente exposto. Parte da estrutura metálica caiu sobre as ruas próximas.

Em Gaurama, o salão comunitário da linha Fagundes também foi arrancado pelo temporal, assim como várias casas e galpões da localidade. Os moradores relataram momentos de pânico e desespero durante a passagem do vento.

Sommelier Rafaella, a expert da marca Olivas da Querência

Em Erechim, o Bairro Agrícola foi um dos mais afetados, com queda de árvores e casas destelhadas.

O temporal também causou interrupções no trânsito de várias rodovias da região, devido à queda de árvores. A RS-331 entre Erechim e Gaurama, a RS-211 entre Erechim e Paulo Bento, e a BR-153 foram algumas das estradas afetadas.

Fonte: Boa Vista Jornal