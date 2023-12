Família de Larissa viaja mais de 4mil km em busca de atendimento na esperança que ela volte a andar

Ela sofreu um acidente em 11 de outubro passado, quando o carro em que estava com o namorado e outros jovens capotou no bairro Vila Grande. O acidente resultou em fraturas de vértebras na coluna ( L1/T12). Desde aquele dia a luta da família não parou, em especial da mãe, professora municipal Miriam Stangherling, junto com familiares e amigos para levantar, à época, uma vultuosa quantia para pagar a cirurgia da menina ao valor de quase 50 mil reais realizada em Santa Maria e as primeiras fisioterapias em Porto Alegre. A esperança é de que ela volatasse a andar, só que depois da cirurgia, passado quase dois meses a jovem continua em cadeira de rodas e não sente as pernas, informa a mãe.

A família em busca de atendimento especializado descobriu um serviço em Fortaleza. Daí começou a mudança da professora Miriam que pediu licença do trabalho, aqui em Alegrete pra ir em busca de atendimento à filha. No último dia 5 ela, o esposo, Larissa e mais três irmãs começaram a longa viagem em busca de outro atendimeto à filha de 21 anos.

-Estamos cansados, mas com esperança de que viemos atrás do melhor à minha filha, porque acreditamos que ela possa voltar a andar, comenta a mãe que tem mais três filhas de 10, 6 e a enteada de três anos. Tenho que destacar o apoio de meu marido que está sempre junto.

Família antes do acidente de Larissa

Foi indicado à família o Hospital Sara Kubitscek, que é referência no país em reabilitação de lesão medular. Eles optaram por Fortaleza, pois uma tia da Larissa mora em João Pessoa que fica a 600 km do local.- Queremos entrar em 2024 com este tratamento à minha filha, tão jovem e cheia de sonhos. É um sacrifício sair de mais 4 mil km de casa em busca de atendimento especiliazado, comentou Miriam, mas acreditamos no melhor”. No dia 13 eles já estavam em João Pessoa, na casa da tia da garota que sente dores e estava em repouso, devido a longa viagem, com várias paradas até chegar aquele estado do Nordeste brasileiro. De início vão ficar em João Pesssoa, depois vão ver a possibilidade de se fixar em Fortaleza para estarem mais próximos do Hospital.

Miriam explica que ainda continuam com as campanhas até que possam começar a trabalhar na nova cidade.- Agradeço a cada um que até aqui nos ajudou, não tem sido fácil, mas cremos que vamos, com a graça de Deus e da Medicina do Hospital Sara, ajudar minha filha, desabafou mãe.

O link é: https://rifa.digital/s/rifa-beneficente-para-larissa-torres76896