Tenente Coronel Carvalho assume 10º B Log

Desde o último dia 9 de janeiro, o 10º Batalhão Logístico, “Batalhão Marquês de Alegrete”, tem novo comandante.

Uma linda solenidade militar de Passagem de Comando foi realizada na unidade militar, na qual o Coronel Wilson André Barreiros Ribeiro passou o Comando ao Tenente Coronel Anderson Mendes de Carvalho.

A solenidade de passagem de Comando foi conduzida pelo Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Gen Bda Willian Koji Kamei.

Com a presença de autoridades municipais e convidados, foi realizada a cerimônia de inauguração do retrato do Coronel Wilson André, no Salão de Honra do “10 de Ouro”.

Na sequência, ocorreu a passagem de Comando. O General Kamei realizou a leitura da referência elogiosa ao comandante substituído, agradecendo o trabalho realizado no triênio 2020-2021-2022, desejando sucesso na nova etapa.

Em seguida, foi realizada a leitura do curriculum vitae do Ten Cel Carvalho, a passagem solene do cargo, como também a revista da tropa. No final, a tropa desfilou em continência ao seu mais novo comandante.

Antes de ser nomeado Comandante do 10º B Log, o Tenente-Coronel Carvalho estava servindo no Comando do Comando Militar do Planalto, em Brasília. É natural do Rio de Janeiro-RJ, incorporou às fileiras do Exército em 11 de fevereiro de 1995, tendo sido declarado Aspirante a Oficial da Arma de Engenharia em 27 de novembro de 1999.

Fotos: 10º B Log