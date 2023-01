Empresa que oferece ponto de apoio para ciclistas ganha adesão de corredores em Alegrete

Share on Email

De forma inédita e pioneira uma empresa de Alegrete criou periodicamente um ponto de apoio para ciclistas em treinamento.

A ideia posta em prática pela D M Fagundes, empresa especializada em materiais elétricos, hidráulicos e ferragem, deu certo, que voltou com tudo em 2023.

No ano passado, no primeiro apoio, a empresa colocou à disposição de ciclistas que passavam pela Avenida Tiaraju, uma mesa com água, frutas e doces. Tudo para repor a energia dos ciclistas que realizaram seu treino ou passeio pelas estradas do município.

A iniciativa foi elogiada pelos ciclistas que prestigiaram a ação da empresa e neste primeiro apoio do ano ganhou a adesão de corredores de rua. E assim foi no último sábado (14), das 8h às 19h, ciclistas e corredores foram recebidos com frutas, água gelada e um kit para repor energia.

De quebra, ainda concorreram a brindes. Com sede própria, a empresa localizada na entrada da cidade, na Avenida República Rio-Grandense, disponibilizou 20 balões em que os atletas estouravam e ganhavam um brinde.

“É um baita apoio e grande iniciativa. A gente só tem que agradecer e parabenizar a atitude”, destacou Erialdo Bitencourt que pedalou cerca de 54 km em estrada de chão e na chegada comeu um pedaço de melancia.

Kellen Fagundes, uma das proprietárias se disse realizada pela superação de cada um. Logo cedo ela recebeu uma turma de uma assessoria esportiva. O pessoal fez o longão de sábado e aproveitou o super apoio durante o treino.

“A gente vai ao encontro com a missão do empreendimento. Atender todos bem, e apoiar essa turma que vê a empresa como parceira no esporte deles”, destacou Kellen que registrou todos momentos de sábado.

A D M Fagundes é um sonho realizado da Família Fagundes. O empresário Moíses L. Fagundes, casado com a Carminha Fagundes, contou com o apoio incondicional da filha Kellen Fagundes e do genro Rafael Silveira para empreender na Zona Leste.

Fábio Bilher, corredor, também marcou presença. Ele que completava seus 10 km do final de semana, foi surpreendido pela ação. “Achei muito bom. Ajuda muito, mas como não costumo comer assim logo ao final do treino peguei uma água gelada para amenizar o calor, a minha já estava quente”, disse o atleta setentão.

Fotos: reprodução