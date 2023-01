“Verão Laranja”: Aapecan orienta para os cuidados de prevenção ao Câncer de pele 

Por meio da campanha “Verão Laranja”, as 14 unidades da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) se engajam em orientar a população sobre a prevenção ao Câncer de pele.

O movimento se intensifica com a chegada do verão, sendo fundamental redobrar os cuidados ao se expor ao sol. Contudo, os cuidados não devem ser apenas em momentos de frequentar piscinas ou praias, mas sim, no dia a dia, principalmente para trabalhadores que executam funções ao ar livre.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Câncer de pele é o mais frequente no Brasil, correspondendo a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Entre 2020 até o final de 2022, o INCA estima que 83.770 homens e 93.170 mulheres por ano serão afetados por esse tipo de Câncer. Este número pode assustar, mas o Câncer de pele possui uma alta estimativa de cura quando detectado em sua fase inicial.

A prevenção é fundamental ao se expor ao sol

Especialistas recomendam os principais cuidados de prevenção ao Câncer de pele, principalmente para quem trabalha exposto ao sol, que são: utilizar protetor solar maior ou igual ao fator 30, usar óculos escuros, utilização de chapéu ou boné e roupa com proteção ultravioleta.

O protetor solar deve ser aplicado de duas em duas horas durante a exposição solar, bem como após mergulhos ou grandes transpiração. Além de não deixar de lado áreas como lábios, orelhas, dorso das mãos, antebraços, pescoço e colo, que também necessitam de proteção.

Também é importante realizar uma vez ao ano uma avaliação de lesões na pele em consulta com o dermatologista, a fim de auxiliar na detecção precoce da doença. Ainda, ficar atento aos sinais suspeitos é uma forma eficaz de prevenção.

Ações informativas da Aapecan

Visando alertar as pessoas sobre os cuidados e prevenção, a Aapecan realiza ações de conscientização, por meio da distribuição de material informativo e educativo, para ressaltar os cuidados e a importância do diagnóstico precoce, que elevam as chances de cura do Câncer. A Associação também divulga em suas redes sociais as principais informações sobre a prevenção à doença. Para mais informações sobre as ações informativas entre em contato com a Unidade de Uruguaiana por meio do telefone (55) 3025-9400.

O Informe Acreditar, publicação trimestral da Aapecan, destaca a campanha Verão Laranja, que alerta sobre a prevenção ao Câncer de pele, reportagem que traz informações sobre as formas de aproveitar a estação mais quente do ano com proteção por meio das dicas da médica dermatologista, Flávia Casagrande e a história emocionante do usuário Flori Brabo, atendido pela Unidade da Aapecan Ijuí, fotografado pela filha Patrícia Dornelles. A distribuição é gratuita e está disponível na Unidade ou no site www.aapecan.com.br