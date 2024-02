Terceira noite da Descida dos Blocos em Alegrete: chuva não desanimou os foliões

Na noite de segunda-feira(12), a terceira etapa da Descida dos Blocos animou os carnavalescos nas imediações do Parque Rui Ramos, em Alegrete. Uma chuva passageira que surpreendeu os foliões e alguns optaram por se proteger com capas de chuva, no início, entretanto, o entusiasmo não arrefeceu.

O evento foi o único na cidade e contou com a atração do grupo musical A + e DJ Preto. A energia da música e a alegria do grande público participante dominaram o ambiente, transformando o período de chuvisco, em mero coadjuvante da festividade. Na tarde desta terça-feira, terá a segunda edição do Carnaval infantil da Descida dos Blocos.

No entanto, devido a instabilidade climática os organizadores transferiram outros dois eventos planejados, o UK (Caramanchão) e a rua Venâncio Aires.