Termina na sexta-feira o prazo para se inscrever no Gurias of Code em Alegrete

A atividade tem como foco principal incentivar meninas e mulheres, a partir dos 15 anos, a explorarem o universo da tecnologia. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por meio do link: bit.ly/guriasofcode25.

O evento ocorrerá nos dias 24 e 25 de maio e oferece uma imersão prática e acessível no desenvolvimento de software, não sendo necessário ter experiência prévia na área. A proposta integra o projeto de extensão “Gurias na Computação”, que visa fomentar e fortalecer a participação feminina no setor da tecnologia.

Com a crescente demanda por profissionais da área, iniciativas como esta buscam abrir portas para mulheres interessadas em tecnologia. “Queremos que elas se sintam capazes e inspiradas a seguir carreira nessa área que oferece tantas oportunidades”, destacam as organizadoras.

Durante os dois dias de evento, as participantes poderão acompanhar palestras, trocar experiências com profissionais da área e participar de oficinas práticas, como a criação de um blog. Mais do que ensinar conceitos de programação, o Gurias of Code busca estimular a criatividade, a inovação e a confiança das mulheres no universo tecnológico.

