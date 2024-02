Cobra sucuri, em vídeo que viralizou, não é em Alegrete

Diante dessa informação, os Bombeiros e a PATRAM do Município foram contatados, porém não tinham nenhum chamado ou informações sobre alguma situação próxima ao Rio Ibirapuitã.

Após uma busca por mais informações com familiares de um dos jovens no vídeo, foi confirmado que eles não estão em Alegrete, mas sim trabalhando em uma fazenda localizada no interior de São Borja, onde teria sido feita a gravação.

Em contato com o Corpo de Bombeiros de São Borja, o Sargento Quoos informou ao PAT que desde 2011 a presença de sucuris amarelas, também conhecidas como anacondas amarelas, está frequente no município, pois elas se adaptaram ao bioma da região. Essas serpentes, que podem atingir até 4 metros de comprimento, tornaram-se parte do ecossistema local.

Para esclarecer sobre a presença das cobras da espécie sucuri em São Borja, o doutor em biologia Dante Andres Meller concedeu uma entrevista à Rádio Sepé Tiaraju. O especialista destacou que no Brasil existem duas espécies desse animal, sendo uma delas nativa da região de São Borja.

Dante explicou que, embora seja mais comum encontrar a sucuri amarela no Pantanal, no estado do Rio Grande do Sul ela é frequentemente avistada na região de São Borja, situada na fronteira oeste. Isso se deve à presença de extensos banhados e grandes áreas de várzeas alagadas, especialmente na bacia do rio Butuí, um afluente do Rio Uruguai. “Ela é natural daquela região, porque se a gente olhar, por exemplo, na Argentina, aqui do outro lado do rio, ela sempre foi considerada uma espécie daquela fauna”, afirmou o especialista.

Nos últimos dias, foram localizadas quatro sucuris em São Borja, das quais duas foram capturadas pelos bombeiros e entregues à PATRAM. No entanto, o militar ressalta que, na maioria dos casos, não há necessidade de captura desses animais, uma vez que fazem parte do ecossistema e não representam ameaça direta à população.