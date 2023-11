Terneiro invade pista e provoca acidente em Alegrete

Acidente na Avenida Tiaraju, Zona Leste de Alegrete: motorista escapa ileso após colisão com terneiro.

Nesta manhã(19), segundo informações apuradas pelo PAT, o condutor de um Corsa trafegava pela via quando um terneiro invadiu abruptamente a pista, resultando em uma colisão inevitável.

Em decorrência do impacto, o motorista perdeu o controle do veículo, saindo da pista. Apesar da gravidade da situação, o homem saiu ileso. Não há informações disponíveis sobre o estado do terneiro envolvido, tampouco sobre o proprietário do animal.

A Guarda Municipal foi acionada e atendeu a ocorrência. Para a remoção do Corsa, foi necessário o auxílio de um caminhão boiadeiro.