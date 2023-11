Uma jornada visual do II Eicapampa neste domingo em Alegrete

O segundo Eicapampa (Encontro Internacional de Caiqueiros no Pampa), de Alegrete chegou ao seu encerramento, nas águas do Rio Ibirapuitã, por volta das 11h, na Ponte Borges de Medeiros. O grupo de remadores expressou entusiasmo, apitos e celebrações ao percorrer um trecho de aproximadamente 23 quilômetros.

A jornada teve início às 8h no Sítio Santa Helena, onde muitos participantes pernoitaram no acampamento. No sábado, a remada cobriu cerca de 17km, e à noite, os caiaqueiros desfrutaram do show de Gui Mendes.

O coordenador do Eicapampa, Marcel Hastenpflug, professor do IFFar e vice-presidente do CBH Ibicuí, destaca o crescimento dos usuários de caiaques. Ele enfatiza que o objetivo é promover a integração entre caiaqueiros, incentivando o respeito pelo rio e pela natureza por meio de hábitos saudáveis e práticas sustentáveis.

O terceiro dia do evento, que teve início na sexta-feira com a chegada de participantes de 10 cidades diferentes, também está sendo marcado por momentos de confraternização no CTG Farroupilha. O pacote do evento incluiu um almoço, e familiares e acompanhantes foram convidados a participar, além disso, ocorre sorteio de brindes.

Durante o passeio de caiaque, o contato com a natureza revela seu impacto positivo no bem-estar mental e emocional. A paz e serenidade do ambiente natural auxiliam na redução do estresse, ansiedade e tensão do dia a dia, proporcionando uma sensação de calma e tranquilidade.

O caiaque, embarcação que dá nome a esse esporte de aventura, é uma espécie de canoa que permite deslizar facilmente pela água. Com capacidade para acomodar de um a quatro membros da tripulação, e possui diversos modelos e variações para diferentes tipos de águas, desde calmas até agitadas ou marítimas.

Fotos: Mônica Paim e Diego Kreutz, membro dos caiaqueiros Tropeiros de Capincho do Alegrete(especial PAT)