Testes de Covid, de Alegrete, vão para análise em duas cidades do RS

Com aumento do número de infectados nas últimas semanas em Alegrete, além da preocupação como tratar, isolar e acompanhar esses pacientes, outra necessidade também é de suma importância,os kits de testes para que caso for necessário as pessoas possam ser testadas.

A Delegada Regional de Saúde, Heilli Temp, diz que o Município se organizou nesse sentido e tem testes de sorologia.

Já em relação ao envio para análise a Coordenadoria Regional tem duas frentes, uma no Lacen em Porto Alegre e outra em Santa Maria. Temp informa que duas vezes por semana disponibiliza um carro para levar testes ou para o Lacen ou para análise em Santa Maria.

Haracelli Fontoura Secretaria de Saúde diz que a Prefeitura adquiriu testes que são disponibilizados a pacientes do SUS, no laboratório municipal ou nas coletas da Epidêmio. No total, foram adquiridos 6.325 testes rápidos e mais 16 mil pessoas testadas. A Secretaria ainda tem 2000 testes.

Em Alegrete já foram testados 16.409 pessoas desse total 3.861 testaram positivo e, atualmente 776 estão ativos. O município já registrou 47 óbitos.

Vera Soares Pedroso