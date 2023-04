Segurança pública de Alegrete continua em alerta quanto à vigilância nas escolas

Os órgãos de segurança de Alegrete têm atuado de forma preventiva nas escolas, estabelecendo contato com diretores e alunos para promover mais segurança. Essa ação vem sendo realizada em resposta ao pânico gerado em alguns pais e alunos após notícias de ataques em outras cidades e disseminação de notícias falsas.

A Delegada Regional da 4º DRI, Daniela Barbosa, e o Tenente Nei Machado, responsável ​​pelo comando do 2º Esquadrão de Alegrete, destacaram que, até o momento, nenhum incidente foi identificado e que as ações preventivas estão em andamento e continuarão a ser realizadas.

Essa iniciativa das forças de segurança é fundamental para tranquilizar a comunidade escolar e evitar que o medo e a desinformação se espalhem. A presença policial nas escolas é importante para transmitir uma mensagem de segurança e proteção, e também para alertar os estudantes sobre os perigos da disseminação de fake news.

É importante destacar que a segurança pública é uma responsabilidade compartilhada entre as forças de segurança e a comunidade. Por isso, é fundamental que os pais, alunos e funcionários das escolas estejam atentos a qualquer sinal de perigo e informem imediatamente às autoridades competentes. A colaboração e o engajamento de todos são essenciais para garantir a segurança nas escolas e em toda a sociedade.

As ações preventivas da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, é uma medida importante e necessária para garantir a segurança das escolas e tranquilizar a comunidade escolar diante do clima de insegurança gerado nos últimos tempos. Tenente Nei pontuou que no dia 20 foi realizada a ação chamada fecha quartel, quando todos os policiais, incluindo os que estão de folga, vão para rua. Já a Delegada Regional, Daniela Borba, ressaltou que a ação da Polícia Civil também ocorreu em outros Municípios como Manoel Viana, Barra do Quarai e Uruguaiana.