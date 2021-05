Tônio Caetano é atração do Clube Sesc de Leituras em Alegrete

Compartilhe















O Clube Sesc de Leitura está oferecendo ao público a oportunidade de conversar, em encontros on-line, com autores de obras premiadas. Serão 82 reuniões virtuais para grupos de todo o País. A estreia do projeto será no Rio Grande do Sul.

Os bate-papos on-line serão oferecidos para os clubes de leitura do Sesc em Alegrete, Canoas, Montenegro, Passo Fundo e Uruguaiana. Serão distribuídos mil exemplares dos livros para que os participantes do Clube de Leitura possam conversar com os autores depois de ler as obras.

Os escritores que participarão dos encontros são João Gabriel Paulsen e Felipe Holloway, vencedores do Prêmio Sesc de Literatura em 2019, e Tônio Caetano e Caê Guimarães, que receberam o reconhecimento em 2020.

O primeiro debate com o público será com o grupo de Alegrete, no dia 24 de maio, às 19h, com o escritor Tônio Caetano que falará sobre o livro de contos Terra nos cabelos: “Encontrar com os leitores será mais uma etapa da concretização de Terra nos cabelos e do Prêmio Sesc de Literatura.

Feliz de saber que o primeiro encontro será com os moradores de Alegrete, município que, sei, tem grande apreço pela Literatura” afirmou Caetano. Quem tiver interesse em participar do Clube de Leituras do Sesc deve se informar sobre como realizar a inscrição nas Unidades que oferecem o projeto. Confira abaixo as datas e as cidades que sediarão os encontros on-line.

Circuito Clube de Leituras Prêmio Sesc de Literatura

Encontros do Clube de Literatura

Tônio Caetano

24 de maio – Alegrete

26 de maio – Montenegro

10 de junho – Uruguaiana

16 de junho – Canoas

08 de setembro – Passo Fundo

Júlio Cesar Santos Fonte: Sesc/RS