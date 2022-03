Área cultural sem atividades em Alegrete com museus e auditório do Centro Cultural fechados

Três Museus de Alegrete o de Arte, o Oswaldo Aranha e do Gaúcho estão fechados para reformas em suas estruturas. Nestas áreas não temos a referência de pesquisa ou visitação, uma perda temporária, na área cultural do município.

O engenheiro da SECEL Alisson Cooper, diz que no caso do Museu de Artes estão realizando obras internas e agora vão para a parte elétrica com empresa contratada. Como é um prédio histórico é preciso todo um cuidado para a realização das obras.

Já em relação ao Museu Oswaldo Aranha, diz que por duas vezes fizeram o processo licitatório para reformas e deu deserto os certames.

Em relação ao Museu do Gaúcho, a Secretaria está fazendo estudos e ainda não tem uma definição.

Outro local que é referência em arte e cultura na cidade e está com auditório fechado é o Centro Cultural, que tem problemas de goteiras e outros. Existe o projeto de reformas e atualização da planilha orçamentária, conforme o engenheiro da Secretaria.

Para muitos ativistas da área da cultura, as manifestações culturais não podem parar, se o caso do CC não está tão grave ele deveria estar aberto às manifestações de arte e cultura, tão necessárias em época de pandemia que já está arrefecida, com a grande maioria da população vacinada, com volta das aulas presenciais e várias outras atividades.