Torneio Quarentinha do Ibirapuitã retorna e conclui 3ª rodada

A terceira rodada com quatro jogos foi concluída no sábado (5), partidas realizadas nos campos do Palmeiras, Honório Lemes e Cohab.

Folgou na rodada a equipe do União. No confronto entre Centenário e Tinga, empate em 1 a 1.

Homem que agrediu mulher e filha foi preso em flagrante

O Vila Nova aplicou 3 a 0 no SER Ceva e o anfitrião goleou o São José, Ibirapuitã 4 a 1.

Fechando a rodada o clássico da Cidade Alta entre Boca e Fluminense, deu Boca Jrs. 2 a 0.

Classificação

Após três rodadas a liderança é do anfitrião Ibirapuitã, líder invicto com 9 pontos. O boca vem em segundo com 7, seguido pelo Centenário com 5 pontos conquistados.

Na quarta posição na tabela aparece o Vila Nova com quatro pontos, SER Ceva e Tinga tem dois pontos cada. O São José somou um ponto e a lanterna é do Fluminense, que ainda não pontuou na competição.

O coordenador técnico Valdir Knierin informa que a 4ª rodada ainda não tem a confirmação do local e horário dos jogos por conta da situação do campo do Estrelão. A definição deve ocorrer nesta quarta-feira (9).

Fluminense x União

São José x Centenário

Ibirapuitã x SER Ceva

Tinga x Vila Nova

Folga a equipe do Boca Jr.

Foto: reprodução