Trabalhador rural é preso em flagrante por agressão doméstica no interior do município

Um trabalhador rural de 46 anos foi preso após agredir sua companheira, de 33 anos, com tapas e socos em uma via pública do bairro Centenário, em Alegrete. A prisão ocorreu após a polícia receber informações de uma testemunha que presenciou o fato. No endereço indicado, a vítima confirmou as agressões aos policiais, e a testemunha corroborou as informações fornecidas.

O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde a Delegada de plantão determinou a prisão em flagrante do agressor. A mulher solicitou medidas protetivas contra ele, e o Conselho Tutelar também foi acionado, uma vez que havia uma criança envolvida na ocorrência. Posteriormente, a Brigada Militar acompanhou a mulher até o local de trabalho do casal, no interior do município, para que ela pudesse pegar seus pertences. A Brigada Militar prestou assistência durante todo o desenrolar da ocorrência.