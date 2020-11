Trabalhadores da Vaucher esperam decisão da Justiça sobre salários que não foram pagos

Servidores da empresa Vaucher querem saber quando vão receber proventos em atraso, já que a empresa cessou as atividades aqui na área urbana no mês de setembro passado.

Alguns dizem que não receberam salários e vales refeição, desde antes da empresa parar de fazer linhas urbanas aqui em Alegrete. E agora na pandemia estão passando por serias dificuldades. Os que conseguiram auxílio emergencial estão podendo ter alimento como é o caso de um motorista que não quis divulgar seu nome, mas que está apavorado porque logo vai acabar e conta com o que atrasado para receber do tempo em que prestou serviço à empresa.

Em contato com o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte, a reportagem foi informada de que existe dois processos em tramitação na Justiça do Trabalho, uma ação civil pública e uma ação coletiva com audiência marcada para o dia 15 de dezembro.

O advogado do sindicato, Sivens Carvalho, disse que já existe restrições de transferências de bens pela Vaucher e Cia e pela Vaucher Transportes determinadas pela juíza do trabalho, a fim de garantir os direitos dos empregados.

Vera Soares Pedroso