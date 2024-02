Oroch capota em colisão com Fiesta na Avenida Caverá

O gesto mais nobre da vida do comerciário Valério; ele salvou uma vida no sábado

Com o impacto da colisão, a caminhonete Oroch que seguia em direção ao bairro acabou capotando. No momento do acidente, no interior do Fiesta encontrava-se o motorista e um menor de 11 anos, enquanto na Oroch estavam o condutor e um menor de 14 anos. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permanecem em observação médica.

Os policiais militares relataram que ambos os condutores apresentavam sinais de embriaguez. No entanto, recusaram-se a realizar o teste do bafômetro. Como procedimento padrão, foi confeccionada uma prova testemunhal para os dois e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Alegrete.