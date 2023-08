Tradicionalistas se mobilizam em campanha para doação de sangue

Sob a coordenação dos festejos farroupilhas, uma belíssima ação tem como objetivo destacar a importância da doação de sangue e incentivar todos os gaúchos do Alegrete, maragatos, chimangos e prendas a participarem. De 14 a 18 de agosto, das 7h às 13h, o Hemocentro estará aberto para receber aqueles que desejam contribuir para salvar vidas.

Desde tempos imemoriais, a solidariedade tem sido uma marca indelével da cultura gaúcha. Alegrete é conhecida não apenas por suas tradições peculiares, mas também por sua compaixão e união em momentos de necessidade. Esta iniciativa conjunta das entidades tradicionalistas é um exemplo vívido desse espírito de colaboração que tem sido transmitido de geração em geração. O gesto de doar sangue em prol da vida alinha-se perfeitamente com os valores de coragem, respeito e solidariedade que os festejos representam.

No primeiro dia da campanha, personalidades marcantes da coordenação dos festejos farroupilhas deram o exemplo. Cleo Trindade, coordenador dos festejos, e Luiza Bilheri, a 1ª Prenda dos Festejos Farroupilhas 2023, entre outros, realizaram suas doações de sangue, demonstrando que a liderança também está disposta a servir e apoiar essa causa crucial.

Um detalhe que faz dessa iniciativa ainda mais única é a exigência de que todos os doadores se apresentem “pilchados”, ou seja, vestindo as roupas tradicionais do gaúcho. Esse requisito não apenas celebra as raízes culturais, mas também reforça o compromisso conjunto com a tradição e a responsabilidade social.

As doações de sangue são uma necessidade constante para o Hemocentro de Alegrete que é regional, e a campanha promovida pelas entidades tradicionalistas demonstra como a cultura e a caridade podem caminhar juntas para o benefício de toda a comunidade. Cada doação é um ato de generosidade que pode salvar vidas e oferecer esperança a quem mais precisa.