Tráfego de veículos pesados na ponte sobre Arroio Bossoroca, na BR-290, será liberado

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) libera o tráfego de caminhões e ônibus na ponte sobre o Arroio Bossoroca, a partir das 18 horas desta quinta-feira (12).

Desde a última semana foram realizados serviços de manutenção para a realocação da viga metálica que faz parte do escoramento que tombou em função da cheia do arroio.

Por questões técnicas e de segurança, o trânsito de veículos seguirá a partir da liberação em uma pista, com fluxo alternado, sendo controlado por um semáforo. Mesmo com o retorno do fluxo do trânsito, motoristas devem atentar para a sinalização provisória instalada no segmento.

Fonte: DNIT