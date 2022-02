Share on Email

De acordo com os policiais militares, durante o patrulhamento ostensivo eles visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, no bairro Macedo. O local onde eles estavam é conhecido como ponto de venda de drogas.

Assim que se aproximaram, os PMs visualizaram que os acusados estavam conversando com o “traficante”. Durante a abordagem foi realizada a busca pessoal em todos os envolvidos.

Traficante é preso em flagrante no bairro Macedo

Com Castorzinho, que já possui antecedentes criminais, os policiais militares encontraram 14 pedras de crack e uma quantia em dinheiro.

Já nas adjacências, havia uma sacola preta com 1.113Kg de maconha e 38g de crack, além de um revólver calibre 22 da marca Rossi, municiado com sete cartuchos intactos. O acusado confirmou que as drogas e a arma eram dele.

Diante da apreensão, o homem foi encaminhado à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia. Em contato com o Delegado de Polícia Erickson Freitas foi determinado prisão em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.