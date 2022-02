Lúcio do Prado inicia sua pré campanha realizando visitas nos bairros do Alegrete. Sempre trabalhando muito, além de ser muito prestativo e atencioso a todas as demandas que lhe foram entregues.

Lúcio do Prado é cria do Alegrete, um liberal, formado em Direito, sócio proprietário do Vida Card e outras empresas, Ex diretor Administrativo da CEEE, Produtor Rural e Pré Candidato a Deputado Estadual.

Lúcio do Prado dá largada na pré campanha para deputado

Em 2012, teve uma votação expressiva concorrendo à Prefeitura Municipal do Alegrete, atingindo 40% dos votos, mais precisamente, 15.458 votos.

O pré-candidato a Deputado Estadual, tem concretizado muitas demandas ao lado de grandes nomes da

política, por exemplo, Senador Luis Carlos Heinze, Deputado Federal Afonso Hamm, contando também com um vasto apoio de vereadores de fora do município e também do Alegrete.