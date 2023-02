Tragédia: casal e criança de três anos morrem eletrocutados em Alegrete

Share on Email

De acordo com a Brigada Militar, um homem de 36 anos, uma mulher de 38 e uma criança de três anos morreram eletrocutados, na rua Eulália Gamino, Invasão da Antiga Britadeira, Zona Leste.

O relato de vizinhos, é que Devid Mendes dos Santos estava fazendo uma manutenção em um fio de energia e a esposa, Juliana Bandeira Macedo, segurava a escada. Quando ele levou o choque, ela, também, foi eletrocutada e o filho teria agarrado a mãe. Desta forma, todos acabaram caindo em um córrego.

Já o relato aos policiais militares, foi de que Juliana estava com o filho caçula no colo e foi passar por um córrego, momento em que devido a queda de um fio, em razão do vento forte, levou o choque.

Ao perceber o que estava acontecendo com a esposa e a criança, Devid Mendes dos Santos foi socorrê-los e acabou eletrecutado também.

O Samu, Bombeiros e a Brigada Militar estiveram no local. O menino, que ainda não há confirmação se é filho do casal ou se enteado de Deivid, chama-se Valentim e tem três anos.

Todos foram levados à UPA e Santa Casa, foram mais de 30 minutos de massagem na tentativa de reanimá-los, entretanto, todos não resistiram e faleceram.

A mãe de Deivid que estava no local, disse que esse foi o segundo filho que ela perdeu, o primeiro tinha apenas 19 anos. Arrasada, disse ao PAT que o casal residia nas imediações do local.

Deivid trabalhava na empresa Sotrin, conforme familiares. Juliana deixa uma filha pequena de seis anos.

Os vizinhos estão no local, e fazem um protesto pois destacam que por ser uma área irregular, onde não é permitido que seja realizada a ligação de energia, uma família toda acabou morrendo.

Eles estão sem energia, neste momento.

Fotos – PAT e redes sociais – reprodução.