Transporte Coletivo terá alterações em razão do feriado

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Estarão em circulação o total de três linhas com horários intercalados, pela manhã, e de hora em hora, à tarde, sendo elas:

– Vera Cruz x Santos Dumont (com início no Centro Social Urbano, passando por Capão do Angico, Saint Pastous, Nossa Senhora Aparecida, Ulisses Guimarães, Favila, Dr Romário, Santos Dumont, Centro, Vera Cruz, retornando pelos bairros Boa Vista e Princesa Isabel, sentido Zona Leste): início das 6h30 às 8h30, retorna às 11h30 e encerra às 20h30.

Confira alteração na linha Alegrete X Passo Novo

– Piola x Vila Nova (com início no bairro Gamino, passando por José de Abreu, bairro Renascer, Piola, Novo Lar, Jardim Planalto, Prado, Progresso, Vila Grande, Sepé Tiarajú na rua Tia Lurdes de Oliveira e Fetzaland de Almeida, bairro Vera Cruz, Centro e Vila Nova/Santa Casa): início das 06h às 09h, retorna às 11h45 e encerra às 21h.

Tio Fefa, um dos mais antigos carroceiros, morreu aos 82 anos

– João XXIII x Nova Brasília (início no Posto de Saúde do bairro Nova Brasília, atendendo também os bairros Getúlio Vargas, pela rua Constantino da Costa Leite, Airton Sena, Nilo Soares Gonçalves, Promorar, Ibirapuitã, sentido Centro/Santa Casa, retornando pelo João XXIII): início das 06h às 09h, retorna às 11h30 e encerra às 20h30.