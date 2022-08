Transporte para o IFFar: mais um dia de protesto e interrupção da Ponte

Durante a manhã(16), ocorreu o fechamento parcial da ponte Borges de Medeiros, reunião com o Prefeito Márcio Amaral, protestos em frente à Prefeitura e caminhada no centro da cidade até a Câmara de Vereadores, onde foi realizada uma reunião entre todos os presentes.

Contudo, apesar das mobilizações segue o problema: o transporte insuficiente para todos os alunos.

Sendo assim, pais, alunos, coordenação do Sinasefe, Direção do IFFar e servidores presentes, resolveram seguir a mobilização e, nesta quarta- feira(17), dede às 7h, na Praça dos Patinhos, o grupo realizou uma concentração e, posteriormente, por alguns minutos trancaram a ponte Borges de Medeiros. Eles liberam a cada cinco minutos, contudo, o congestionamento está muito extenso chegando próximo ao Jockey Club. Ainda não tem previsão do período em que eles vão permanecer na Ponte.

“Um dos caminhos para a solução está no subsídio que a prefeitura pode conceder, conforme previsto em legislação municipal. A Lei nº 6224 de 27/01/2020, que dispõe sobre o transporte público de passageiros do município de Alegrete, traz no Art. 1° que o transporte deve ser acessível a toda população, o que não está ocorrendo. No Art. 40°, inciso IV, tem-se que as tarifas poderão ser subsidiadas para a utilização de estudantes de rede oficial de ensino.” destacou a direção do IFFar.

A oferta de duas linhas especiais com valor da passagem de R$ 8,50 é algo que os pais e direção do IFFar ponderam que fica inviável. Atualmente, a passagem é de R$ 2,10.

O Prefeito Márcio Amaral, destacou desde o início que estão discutido com todos os envolvidos na busca de uma solução que contemple a necessidade dos alunos, mas que não venha inviabilizar o transporte coletivo urbano pra toda a população de Alegrete. Por enquanto, estão mantidas as linhas atuais, nos mesmos moldes.

Os vereadores Anilton Oliveira e Fábio Bocão estão apoiando a manifestação.