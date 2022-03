Transporte público é tema de audiência pública; reclamações de usuários são recorrentes

Nesta quarta-feira(16), acontece mais uma audiência pública em relação ao transporte coletivo Municipal.

Desta vez, será às 19h no Plenário Gaspar Cardoso Paines, na Câmara de Vereadores de Alegrete. A proponente foi a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem estar Social – CIDBES.

Nos últimos meses o número de reclamações em relação a veículos estragados, atrasos nas linhas, entre outras demandas têm se acentuado. Os vereadores e presidentes de bairros estão fazendo chamamentos nas redes socais para que a comunidade participe.

No dia 4 de agosto de 2020 de forma emergencial, a Expresso Fronteira do Oeste, de Uruguaiana, assinou contrato por seis meses com a Prefeitura para assumir o transporte público de Alegrete com a possibilidade de ser renovado.

A prefeitura precisou fazer a contratação após as concessionárias locais, empresas Nogueira e Vaucher, desistirem do serviço, em junho daquele ano, alegando prejuízos devido à pandemia. As empresas chegaram a solicitar um reajuste na tarifa de R$ 3,00 para R$ 4,10 além de subsídio de R$ 300 mil mensais. As duas empresas Vaucher e Nogueira prestavam o serviço de transporte em Alegrete há 68 anos.

Mais recentemente, no dia 7 de dezembro de 2021, de forma histórica, o município de Alegrete concluiu a primeira licitação para o transporte coletivo em 60 anos. No dia, apenas a empresa Expresso Fronteira Oeste da cidade de Uruguaiana entrou no processo licitatório. Em pouco mais de 50 minutos foram feitos todos trâmites burocráticos, conforme rege o edital.

A licitação abrange o transporte na área urbana de Alegrete e no Distrito de Passo Novo. Os ônibus devem ter um tempo de máximo 15 anos, com no mínimo 20 lugares , ar condicionado ( que vai ser implantado, aos poucos, conforme licitação) e acessibilidade. As revisões tarifárias serão feitas após período de um ano. No total serão 17 linhas urbanas e mais três ao distrito de Passo Novo. A frota, de acordo com o que está na licitação, deve ter 20 veículos, sendo 18 em operação e dois de reserva técnica.

O contrato foi oficialmente assinado no dia 9 de março deste ano.