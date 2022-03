Projeto de vale alimentação aos servidores municipais já está na Câmara

Share on Email

O projeto de auxílio alimentação é muita relevância para servidores municipais. Essa pauta surgiu por conta das manifestações dos professores pelo pagamento do piso do magistério no início deste mês de março.

O projeto já está na Câmara e vai passar pelas comissões da Casa, de acordo com o presidente, Anilton Oliveira. Esse e outros projetos têm que cumprir os prazos e análises das várias comissões da Câmara para depois ir à votação.

Também chegou ao Legislativo o projeto de contratação de 28 professores para a Rede Municipal de Ensino.