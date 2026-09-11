Setembro Amarelo mobiliza Saúde de Alegrete em ação de conscientização e valorização da vida

A Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete realizou, na quarta-feira (10), uma atividade alusiva ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e à valorização da vida. Com o lema “Você não está sozinho, sua vida importa”, a ação ocorreu na Praça Getúlio Vargas e contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Heilli Temp, servidores da pasta e usuários dos serviços de saúde mental do município.

Durante a atividade, parte da equipe esteve nas proximidades da praça realizando a distribuição de panfletos aos motoristas, com informações de conscientização e valorização da vida. No espaço destinado aos usuários dos serviços de saúde mental, foram realizadas atividades de acolhimento e escuta, além da exposição de trabalhos produzidos pelos próprios usuários.

O Setembro Amarelo reforça, ao longo do mês, a importância da prevenção do suicídio, da atenção à saúde mental e da busca por ajuda diante de situações de sofrimento. Em 2026, a campanha traz como mensagem “Se precisar, peça ajuda!”.

Números chamam atenção em Alegrete

Em Alegrete, a campanha ganha relevância diante dos dados registrados pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo os números oficiais da pasta, em 2025 foram registradas 123 notificações de tentativas de suicídio no município.

No mesmo ano, foram contabilizados cinco óbitos por suicídio, todos envolvendo pessoas do sexo masculino.

Até o momento, os dados apresentados pela Secretaria da Saúde apontam oito óbitos por suicídio em Alegrete. Segundo a pasta, todos os casos ocorreram na zona urbana do município e tiveram como vítimas pessoas do sexo masculino.

Os números reforçam a necessidade de manter ações de prevenção, informação e acolhimento durante todo o ano, não apenas durante o período da campanha.

Atenção aos sinais

O sofrimento psíquico nem sempre é percebido de forma evidente. Mudanças de comportamento, isolamento, crises emocionais ou manifestações de desesperança podem ser sinais de que uma pessoa está enfrentando dificuldades.

Por isso, familiares, amigos e pessoas próximas devem estar atentos a alterações significativas de comportamento e, diante de uma situação de sofrimento, procurar orientação e encaminhamento junto a profissionais e serviços de saúde.

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A campanha Setembro Amarelo busca justamente ampliar esse olhar, incentivando a escuta, o acolhimento e a procura por ajuda.

Em Alegrete, os dados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde mostram a dimensão de uma questão que exige atenção permanente e o envolvimento da comunidade na prevenção e na valorização da vida.