Na última semana o Vereador Vagner Fan esteve na cidade de Quaraí representando o município de Alegrete para a reunião da ULFRO (União dos Legislativos da Fronteira Oeste). Durante a reunião, dentre tantos temas abordados, um deles foi o Projeto do Hospital Regional do Coração para a cidade de Alegrete. Vereador Vagner Fan, fez a entrega do Projeto ao Deputado Estadual Frederico Antunes.

Vereador Vagner Fan faz entrega de Projeto do Hospital Regional do Coração para Alegrete

O Hospital Regional do Coração tem como principal objetivo ser um Centro de Diagnóstico e Medicina Preventiva para doenças cardiovasculares, além de proporcionar o acesso ao atendimento rápido às doenças insurgentes e cardiovasculares.

Uma das preocupações dos representantes das cidades da Região é a distância percorrida pelos pacientes que precisam deste tipo de tratamento. Uma vez que, o hospital mais próximo é na cidade de Passo Fundo, que fica 495 km de Alegrete e 284 km da cidade de São Borja que é cidade mais próxima da região.

Com o Hospital do Coração em Alegrete a distância das cidades da região seria de 232km, neste caso, Santana do Livramento. O Projeto visa beneficiar as cidades de Itaqui, Uruguaiana, Manoel Viana, Maçambara, Itacuribi, Barra do Quaraí, Quaraí, Rosário do sul, Santa Margarida do Sul, São Borja e São Gabriel, impactando 530.258 mil habitantes.