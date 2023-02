Beira trilho recebe uma grande limpeza pela Infraestrutura

O Secretário Rivelino Soares diz que a limpeza iniciou próximo à ponte Borges de Medeiros e vai até o quartel do 12º BE Com. Salienta que todas as árvores nativas estão sendo preservadas.

É uma limpeza geral às margens da via férrea com podas de árvores e retirada de mato que tomava conta daquele espaço. Isso se deve, conforme o secretário Mário Rivelino Soares, porque o local é entrada da cidade e porque estava servindo para disseminação de insetos e animais.

Pessoas que frequentam o parque para lazer e exercícios fisicos comentaram que está ficando muito bom e deu um aspecto de limpeza e amplitude de espaço ao local.