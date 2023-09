Três homens são presos nos Canudos por tráfico de drogas e posse de arma de fogo

Três indivíduos, com idades de 22, 31 e 71 anos, foram presos em flagrante pelos policiais. Eles são acusados de crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo com numeração raspada. Um dos detidos já possuía um mandado de prisão temporária relacionado ao último homicídio ocorrido na cidade, no qual a vítima foi encontrada sem vida no mesmo bairro.

Os mandados foram emitidos após uma investigação da Delegacia de Polícia de Alegrete sobre os dois homicídios mais recentes na região. Após uma solicitação da polícia ao poder Judiciário, os mandados de busca e apreensão foram autorizados, bem como o mandado de prisão para um suspeito envolvido na morte de Flavio Pinto dos Santos. A vítima foi encontrada, no último dia 16, carbonizado em uma área de mata, no bairro Canudos.

Durante a operação, os policiais encontraram o suspeito em uma das residências. Além da prisão, foram apreendidas substâncias de maconha, uma arma de fogo, munições, uma balança de precisão, dinheiro, celulares e outros itens relacionados a atividades criminosas. Os homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, e um deles também foi detido por posse irregular de arma de fogo com numeração raspada. As residências já eram conhecidas como pontos de venda de drogas na cidade. possuíam registros criminais por diversos delitos, incluindo um deles com antecedentes por homicídios. Mais dois jovens, foram detidos e encaminhados para DP, eles ficaram como testemunhas.

Após o cumprimento dos procedimentos legais, os presos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Alegrete (DPPA) e posteriormente ao Presídio Estadual da cidade.

A população pode contribuir com informações para a Polícia Civil de Alegrete, mantendo o sigilo, por meio dos números (55) 34270318 (plantão) ou (55) 984511689 (WhatsApp).