Associação Vianense encara clássico visando o G-4 da Série Prata

Na última terça-feira, 29, o técnico Alexandre Bohrer e o atletas Nicolas Petrocelli concederam entrevista exclusiva à redação do PAT. Ressaltaram a importância do confronto para AVF que busca as primeiras posições na tabela de classificação para trazer o jogo de volta da próxima fase, para Manoel Viana.

O técnico Alexandre salientou a ótima estrutura que a equipe vianense disponibiliza à sua comissão e jogadores. Ele aponta que a cidade de Manoel Viana comprou o projeto desde o início; a comunidade lota o ginásio em todos confrontos, dia de jogo é o principal evento do município e certeza de casa cheia no ginásio Henrique Nemitz.

O clássico deste sábado, 2, é muito importante para as pretensões da AVF. O clube já está classificado para próxima fase, porém, busca estar entre os quatro melhores colocados para trazer a decisão para Manoel Viana. O atleta Nicolas salientou que a rivalidade é um jogo à parte;”estamos motivados, nossa semana de treinamento foi muito boa e esperamos fazer um grande confronto contra o Real”.

A AVF possui no seu elenco nove jogadores de Alegrete. O técnico Alexandre disse que tem total liberdade de escolha na montagem do elenco e por isso optou por levar alguns jogadores do município vizinho. Os atletas viajam de segunda à quinta para treinar em Manoel Viana, recebem um apoio de alimentação e suporte para custear a gasolina.

Fotos: Portal Alegrete Tudo