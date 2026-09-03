Trilha Passo da Picada acontece em setembro e percorre áreas da APA do Ibirapuitã

Trecho Passo da Picada será percorrido no dia 6 de setembro e terá apenas 40 vagas; atividade integra a programação “Um Dia no Parque” e valoriza natureza, cultura e turismo rural do Bioma Pampa

Uma nova experiência de contato com a natureza e com a cultura do Pampa será realizada no dia 6 de setembro de 2026, com a realização da Trilha Caminhos do Pampa – Trecho Passo da Picada. A atividade terá aproximadamente 9 quilômetros, nível médio de dificuldade e reunirá caminhantes em um percurso que conecta os municípios de Quaraí, Alegrete e Rosário do Sul, em áreas da APA do Ibirapuitã.

Promovida pela Rede Trilheiros do Pampa, em parceria com a Associação dos Produtores do 28, a iniciativa busca apresentar aos participantes as paisagens e características do Bioma Pampa, unindo caminhada, natureza, história, gastronomia, turismo rural e cultura gaúcha.

A atividade terá apenas 40 vagas, tornando a experiência mais organizada e permitindo que o grupo percorra o trajeto acompanhado por condutor de trilha.

Uma caminhada pelo território do Pampa

Mais do que uma atividade esportiva, a proposta é proporcionar aos participantes uma imersão no território fronteiriço. O percurso passa por áreas rurais e naturais, permitindo observar paisagens, fauna, flora e elementos que fazem parte da identidade cultural da região.

A trilha também coloca em evidência a integração entre os três municípios. O roteiro começa em Quaraí, segue pelo território de Alegrete e tem previsão de conclusão em Rosário do Sul, dependendo das condições de segurança para a travessia do Rio Ibirapuitã. Um dos momentos previstos no roteiro será a visita a uma cachoeira, antes do início da caminhada em Quaraí.

Percurso de nível médio

O trajeto terá cerca de 9 quilômetros e foi classificado como de nível médio. Os participantes contarão com condutor de trilha e seguro individual durante a atividade. A programação começa cedo. O ônibus sairá às 7h, do Centro Cultural de Alegrete, levando os participantes até o ponto de início do roteiro.

A recepção e o café de acolhida estão previstos para as 8h30min. Às 9h30min, ocorre a visita à cachoeira e o início da caminhada em Quaraí. Às 10h, o grupo dará continuidade ao percurso já no trecho correspondente a Alegrete.

A previsão é de encerramento da caminhada ao meio-dia. Entretanto, a organização alerta que a conclusão em Rosário do Sul dependerá das condições seguras para a travessia do Rio Ibirapuitã.

Almoço típico e feira de produtores

Depois da caminhada, a programação segue com uma atividade voltada à gastronomia e à produção local. Às 13h, os participantes terão almoço e Feira de Produtores no Galpão Comunitário junto à E.M.E.B. Silvestre Gonçalves – Polo do 28.

A proposta amplia a experiência para além da caminhada, aproximando os visitantes dos produtores e dos sabores e costumes característicos da região. O retorno para Alegrete está previsto para as 15h30min.

Inscrições estão abertas

O investimento para participar da trilha é de R$ 130. O valor inclui:

transporte;

café da manhã;

almoço típico;

seguro individual;

acompanhamento de condutor de trilha.

Também estará disponível para compra no local a camiseta dos Caminhos do Pampa, pelo valor de R$ 100.

As inscrições e o pagamento devem ser realizados até 4 de setembro de 2026, enquanto houver vagas.

Informações e inscrições: (55) 99931-4771.

A organização disponibiliza também um formulário de inscrição: Formulário de inscrição – Caminhos do Pampa

Valorização das Unidades de Conservação

A atividade é fomentada pela Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso e integra a programação “Um Dia no Parque”, iniciativa nacional voltada à valorização das Unidades de Conservação.

Ao levar os participantes para dentro de áreas naturais da APA do Ibirapuitã, a Trilha Caminhos do Pampa também contribui para aproximar a população do patrimônio ambiental existente na região.

A proposta reúne, em um único roteiro, natureza, turismo rural, gastronomia típica, artesanato e cultura gaúcha, valorizando não apenas o caminho percorrido, mas também as comunidades e produtores que fazem parte desse território.