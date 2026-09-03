Inscrições para o Concurso de Crônicas Daniela Cunha são prorrogadas

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), em parceria com a Associação de Apoio à Cultura de Alegrete (CulturAle), prorrogou o período de inscrições para o Concurso de Crônicas Daniela Cunha – Edição 2026. Com a mudança no calendário, participantes de todas as categorias terão agora até as 18h do dia 22 de setembro de 2026 para concluir a inscrição e encaminhar seus trabalhos. A iniciativa busca estimular a produção literária e valorizar novos autores, ao mesmo tempo em que presta homenagem à comunicadora e professora alegretense Daniela Cunha, cujo nome passa a identificar uma iniciativa voltada à preservação da memória, da identidade e das histórias que ajudam a formar a trajetória do município.

O concurso foi estruturado para alcançar diferentes públicos e reúne categorias destinadas a estudantes do ensino fundamental, ensino médio e universitários, além da comunidade 60+. A programação também contempla uma categoria especial infantil, destinada a crianças do Pré ao 5º ano, que terão uma proposta diferente das demais: a produção de cartões de aniversário em homenagem aos 195 anos de Alegrete. A divisão por públicos amplia o alcance da iniciativa e permite que a escrita seja trabalhada a partir de diferentes experiências e faixas etárias, aproximando estudantes, escritores e comunidade de episódios, personagens e acontecimentos que fazem parte da história local.

Nesta edição, as crônicas deverão ser inéditas e abordar um dos seis eixos temáticos estabelecidos pela organização. Entre os assuntos propostos estão os 195 anos de Alegrete, os 40 anos do Plano Cruzado, a trajetória da Escola de Dança Ballerina, os 60 anos da APAE Alegrete, a história da Rádio Minuano e a gestão dos ex-prefeitos Adão Faraco e Nilo Soares Gonçalves. A escolha dos temas coloca a produção literária em contato direto com diferentes períodos e dimensões da história alegretense, permitindo que acontecimentos políticos, econômicos, culturais, educacionais e sociais sejam revisitados a partir do olhar dos participantes.

A proposta de utilizar a crônica como instrumento de aproximação com a história também abre espaço para que fatos conhecidos ou pouco lembrados sejam revisitados sob uma perspectiva pessoal, característica do gênero literário. Mais do que simplesmente reproduzir acontecimentos, os participantes são convidados a transformar os temas definidos pelo concurso em narrativas capazes de estabelecer uma relação entre memória e cotidiano, passado e presente, personagens e comunidade. Dessa forma, episódios relacionados à cidade podem ganhar novos significados a partir da interpretação de estudantes e autores que vivenciam Alegrete e carregam diferentes percepções sobre sua identidade.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada, preferencialmente, pela internet (https://homologa.aleg.webdoc-lab.com.br/formularios/concurso-de-cronicas-daniela-cunhaedicao-2026). O formulário eletrônico disponibilizado pela Prefeitura deve ser preenchido até as 18h do dia 22 de setembro, respeitando as orientações estabelecidas no regulamento. No momento do cadastro, o participante deverá anexar o arquivo da crônica em formato PDF. Um dos cuidados previstos pela organização é a identificação do trabalho exclusivamente por pseudônimo, sem a indicação do nome do autor no arquivo encaminhado, medida destinada a preservar o anonimato durante o processo de avaliação e garantir maior isenção na análise dos textos.

Para os candidatos que não possuem acesso à internet, assim como para os participantes da Categoria Especial Infantil, a organização disponibiliza também a possibilidade de entrega presencial. Nesses casos, o material poderá ser encaminhado em envelope fechado ou em mídia digital, como pen drive, diretamente na sede da SECEL, localizada na Rua Major João Cezimbra Jaques, nº 200, bairro Medianeira, em Alegrete. A entrega presencial deverá respeitar o mesmo prazo estabelecido para as inscrições digitais, com encerramento às 18h do dia 22 de setembro.

A prorrogação do prazo representa uma oportunidade adicional para estudantes e autores que ainda não concluíram seus trabalhos ou que pretendem revisar as produções antes do envio. Como os textos precisam seguir as regras estabelecidas no regulamento, a organização recomenda que os participantes observem atentamente as exigências de formatação e as demais orientações antes de finalizar a inscrição. O regulamento completo e as instruções detalhadas permanecem disponíveis nos canais oficiais do município.

Os vencedores de cada categoria receberão o Troféu Oficial do Concurso de Crônicas Daniela Cunha durante a solenidade de abertura da Feira do Livro de Alegrete de 2026. A premiação deverá marcar o encerramento de um processo que pretende unir literatura e memória local, dando aos participantes a oportunidade de registrar, por meio da escrita, diferentes olhares sobre acontecimentos, instituições e personagens relacionados à história de Alegrete.

A iniciativa ocorre em um ano simbólico para o município, que completa 195 anos, e reúne temas que atravessam diferentes momentos da vida alegretense. Ao colocar essas referências no centro de um concurso literário, Prefeitura e CulturAle buscam estimular não apenas a produção de textos, mas também o interesse pela história local, criando uma oportunidade para que acontecimentos que fazem parte da memória coletiva sejam revisitados por diferentes gerações. A literatura, nesse contexto, funciona como uma forma de registro e interpretação da cidade, permitindo que fatos históricos deixem os livros e documentos oficiais para também serem observados pelo olhar daqueles que escrevem sobre eles.

Serviço

Concurso de Crônicas Daniela Cunha – Edição 2026

Inscrições: gratuitas

Novo prazo: até as 18h de 22 de setembro de 2026

Modalidade: preferencialmente online

Arquivo: crônica em formato PDF, identificada somente por pseudônimo

Entrega presencial: SECEL – Rua Major João Cezimbra Jaques, nº 200, bairro Medianeira, Alegrete/RS

Realização: Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da SECEL, e Associação de Apoio à Cultura de Alegrete (CulturAle)

Premiação: Troféu Oficial do Concurso durante a solenidade de abertura da Feira do Livro de Alegrete 2026

Público: estudantes do ensino fundamental, médio e universitário, comunidade 60+ e categoria especial infantil, do Pré ao 5º ano.