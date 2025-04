Trilha Toca da Onça é uma das atrações da Festa do Milho no Parové

A Prefeitura em uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), com o apoio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), Conselho Municipal de Turismo de Alegrete (COMTUR), Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete (STR), Piquete Tradição do Parové e Associação Caminho do Pampa (ACAPAMPA) vai realizar a Trilha Toca da Onça – na 16ª Festa do Milho, que acontecerá no próximo dia 12 de abril

O evento integra a programação da 16ª Festa do Milho e será realizado no Piquete Tradição do Parové, na localidade do Parové há 46 km de Alegrete.

Uma experiência única no coração do Pampa:

Os participantes serão recebidos com um tradicional café de chaleira, chás de plantas com propriedades medicinais, tudo acompanhado de delícias feitas com milho e mel. Após um momento de aquecimento e alongamento, iniciaremos uma trilha imersiva de 2 km pelos campos e matas nativas da região, atravessando córregos e observando a fauna e flora características do bioma Pampa.

Durante o trajeto, serão apresentados elementos emblemáticos do Canto Alegretense, como a famosa pedra moura e a flor de tuna. O ponto alto da trilha é a chegada à lendária caverna Toca da Onça, que abriga uma cachoeira de beleza singular. Para encerrar a vivência, os participantes poderão saborear um autêntico almoço campeiro.

Informações importantes:

A trilha tem nível de dificuldade moderado e é indicada para pessoas com disposição para caminhada.

Serão disponibilizadas 40 vagas.

A inscrição custa R$ 50,00, com direito ao café da manhã, almoço e acompanhamento de condutores durante a trilha.

As reservas devem ser feitas até 10/04/2025, mediante preenchimento de formulário e pagamento por pix ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete.

O transporte dos participantes será oferecido em parceria com a SECEL.

Programação:

07h15min – Saída do ônibus (Centro Cultural);

08h – Recepção e café no piquete;

09h – Início da trilha;

12h – Almoço;

15h – Retorno para a cidade

Em caso de chuva ou imprevistos que impossibilitem a realização do evento, mesmo em outra data, os valores pagos serão integralmente devolvidos aos inscritos.

Informações pelo WhatsApp: (55) 98452-2175

Inscrições pelo link: https://forms.gle/SzPHaE9bZF3PFuwL7