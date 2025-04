Unipampa apresenta na Câmara projeto de cadeira elevatória para auxiliar pessoas com deficiência

A Câmara de Vereadores de Alegrete, representada pelo presidente vereador Cléo Trindade, recebeu com o 2º Secretário, vereador Gilmar Martins recebeu, no dia 7, os professores Cristin Pohl Meinhardt e Leandro Friendrich, do Curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Pampa – campus Alegrete.

No encontro, os professores apresentaram o projeto para o desenvolvimento de uma cadeira elevatória para auxiliar na locomoção de pessoas acamadas e com necessidades especiais. O projeto surgiu da iniciativa do líder comunitário Ênio Santos que buscou apoio da UNIPAMPA. Ele vivencia diariamente como agente comunitário de saúde necessidades de pessoas acamadas com serias dificuldades de mobilidade para que se locomovam até mesmo dentro de casa.

O projeto que já tem apoio do Executivo, agora conta também com a parceria do Legislativo. O Presidente, vereador Cléo Trindade, agradeceu a visita e elogiou o projeto inovador. Destacou que este possibilitará uma melhoria na qualidade de vida de muitas famílias alegretenses.

O professor Cristian Meinhardt, do curso de Engenharia Mecânica da Unipampa, explica que a inciativa é viável e o projeto conta com a capacidade técnica da universidade. É um desafio e poderá ser desenvolvido em três etapas: projeto conceitual, projeto construtivo e construção do protótipo e testes. A proposta prevê a criação de um protótipo que será testado para atender às necessidades específicas da comunidade, citou o professor.

-Além da expertise técnica, o principal desafio para o projeto sair do papel serão as parcerias que possam custear bolsas de pesquisa para três estudantes de graduação, que comporão a equipe executora. “Acreditamos que, com o apoio necessário, podemos transformar essa ideia em uma solução prática e acessível para muitas famílias alegretenses”, destacou Meinhardt.