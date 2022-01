Triste marca: Alegrete chega a 300 óbitos pela Covid

Share on Email

Com mais de mil casos ativos no Município e, 10 pessoas hospitalizadas, Alegrete volta a registrar óbitos pela Covid-19.

Nesta manhã, ocorre o sepultamento de uma idosa de 90 anos que internou, na última sexta-feira(7), na Santa Casa de Alegrete, conforme informações da Secretaria de Saúde do Município.

A reportagem do Alegrete Tudo confirmou através da Funerária Angelus que as últimas homenagens serão sem velório por ser em decorrência da Covid-19, assim como, com a SMS.

A idosa estava com sistema vacinal completo.

Com essa morte, o Município chega a 300 óbitos em decorrência da Covid-19.

Alegrete está com 1.015 casos ativos. Até o momento, são 13.617 casos confirmados e 11.778 recuperados.

Foram realizados 42.714 testes, sendo 29.617 negativos, 13.092 positivos e há 05 pessoas aguardando resultados de exames.

Em observação com síndrome gripal há 1.321 pessoas, segundo último Boletim Epidemiológico.

Até o momento, não há informações se o óbito tem alguma relação com a variante ômicron ou se é a mesma cepa da Covid-19 que já tinha feito outras 299 vítimas fatais, pelo vírus, aqui no Município.