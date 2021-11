TV Globo segue com política de corte de gastos e anuncia novos desligamentos da emissora

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Gostando ou não, temos que admitir que a TV Globo é uma gigante rede de televisão. Ela é a segunda maior rede de televisão comercial do mundo, atrás apenas da norte-americana American Broadcasting Company (ABC), sendo que alcança 98,60 do território brasileiro, cobrindo 5.490 municípios e cerca de 99,55% do total da população brasileira.

Seja assistir a uma novela, seja assistir a uma partida de futebol, de alguma forma, a Globo já fez ou faz parte da sua vida. Muitas vezes, ao chegar em casa depois de um dia árduo no trabalho ou quando estamos apenas procurando algo para assistir na TV, a Globo surge como alternativa. Conforme vamos assistindo à sua programação, vamos pegando afinidade com atores e apresentadores. Porém, a emissora vem fazendo cortes de gastos. Dessa forma, muitos artistas que você certamente conhece não permanecerão nessa gigante rede de televisão. Mais recentemente, a Globo anunciou novos desligamentos na empresa.

A notícia que pegou todo mundo de surpresa foi da saída da atriz Cissa Guimarães da emissora carioca. Após mais de quatro décadas de serviços prestados, a atriz anunciou seu desligamento. A artista fez um comunicado, divulgado pelo canal, comentando sobre esses mais de quarenta anos na Globo e agradecendo a emissora por ter lhe propiciado momentos incríveis. Lembrando que Cissa Guimarães não é a única a deixar a empresa neste ano. Outros famosos terminaram o vínculo com a Globo e a tendência é que novos desligamentos sejam anunciados em breve.

Após 24 anos, Angélica decidiu encerrar o seu vínculo com a TV Globo em 2021 e assinou contrato com a HBO Max. Quem também deixou a emissora foi o ator Lázaro Ramos, o qual deixa a empresa depois de 18 anos. Além deles, a atriz Ingrid Guimarães decidiu viver novos ares. Ela deixa a Globo após 28 anos de serviços prestados à emissora carioca. Completam a lista de saídas: Tiago Leifert, Fausto Silva, Débora Nascimento, Camila Queiroz, Mariana Benecker, Letícia Spiller, Paulinho Vilhena, Elizabeth Jhin e Nathalia Dill.

João Baptista Favero Marques