Ciclista alegretense é o sexto no Campeonato Brasileiro de XCO em São Paulo

O ciclista alegretense Sérgio Soares Cruz radicado em Caxias do Sul disputou o Campeonato Brasileiro de MTB.

Durante quatro dias Mairiporã, cidade na Região Metropolitana de São Paulo, recebeu mais uma edição do Campeonato Brasileiro de mountain bike, o MTB Festival. A competição contou com a participação de Henrique Avancini, ciclista multicampeão e melhor brasileiro na modalidade. Com 17 títulos nacionais no currículo, o atleta faturou mais um troféu.

Henrique Avancini e Karen Olímpio foram os grandes vencedores da prova de short track (XCC) do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike. A prova no domingo (31), com o principal nome da modalidade, Avancini confirmou o favoritismo no masculino e venceu com tranquilidade, enquanto Karen também venceu com sobras no feminino.

Apesar de ter seu terceiro ano consecutivo ocorrendo em Mairiporã, o Campeonato Brasileiro teve seus percursos atualizados pela organização do evento. A pista do XCC tem 1952 m de extensão e 53 m de altimetria por volta, enquanto o novo circuito de XCO terá 4810 m de extensão e 178 m de altimetria por volta.

Além disso, foi realizado um upgrade na parte chamada brinquedoteca, com uma rampa que termina dentro de um túnel de container de 13 m, assim como construído um mini pump track que emenda com uma ponte próximo da reta de chegada. E por fim, a volta do público, que no ano passado não pôde presenciar o MTB Festival devido ao momento da pandemia da Covid-19 no país, foi outro atrativo.

O MTB Festival teve quatro dias de duração, se estendendo pelo fim de semana até o feriado do Dia de Finados. A prova do alegretense foi realizada no sábado (30).

“Estou muito feliz com a minha performance, em um circuito com várias subidas curtas e duras e com algumas descidas técnicas, exigindo muito preparo físico, muita técnica e concentração”, avaliou Cruz.

O atleta da equipe São João largou bem entre os três primeiros, com um ritmo muito forte, ele brigou a cada volta entre os primeiros do pelotão. Restando duas voltas para o fim o alegretense teve dificuldade para buscar a ponta e cruzou a linha de chegada na sexta colocação na categoria Sub-30.

Não foi dessa vez o tão sonhado ouro. Porém muito satisfeito com o meu desempenho. Seguimos firmes e fortes em busca deste sonho. Bora que ano que vem tem de novo. Quero agradecer à todos da minha família, amigos, minha namorada pela torcida, o carinho e a energia positiva”, finalizou o ciclista de Alegrete.

Foto: reprodução