UABA participa em Porto Alegre de encontro das federações e Associações Comunitária de Saúde

Com objetivo de aprimorar conhecimentos em saúde, representantes da UABA de Alegrete participaram, em Porto Alegre, do Encontro das Federações e Associações Comunitárias de Moradores do RS.

30 de julho de 2026 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política 0

O encontro com as presenças dos alegretenses representantes da UABA , Airton Alende, Adriana Carneiro, Edinaldo Santana e Gládis Azevedo contou, no Hotel Embaixador, com lideranças comunitárias de várias cidades gaúchas – Conselho de Saúde da Cidades.

Esse encontro aprimorou conhecimentos sobre o Serviço Único de Saúde e seus serviços, visto que o bom atendimento público em saúde é um dos pilares defendidos a todas as comunidades de bairro de Alegrete, comentou Alende.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A participação e fiscalização dos serviços é importante e se faz necessária para que todos tenham um bom atendimento, destacam integrantes da UABA.

⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*