UABA participa em Porto Alegre de encontro das federações e Associações Comunitária de Saúde

O encontro com as presenças dos alegretenses representantes da UABA , Airton Alende, Adriana Carneiro, Edinaldo Santana e Gládis Azevedo contou, no Hotel Embaixador, com lideranças comunitárias de várias cidades gaúchas – Conselho de Saúde da Cidades.
Esse encontro aprimorou conhecimentos sobre o Serviço Único de Saúde e seus serviços, visto que o bom atendimento público em saúde é um dos pilares defendidos a todas as comunidades de bairro de Alegrete, comentou Alende.
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A participação e fiscalização dos serviços é importante e se faz necessária para que todos tenham um bom atendimento, destacam integrantes da UABA.
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