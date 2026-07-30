Feira do Produtor será realizada neste sábado com produtos da agricultura familiar

A Feira do Produtor volta a movimentar o Espaço do Feirante, na Zona Leste de Alegrete, neste sábado (1º), das 8h às 12h. A edição reunirá agricultores familiares do município, que irão comercializar diretamente ao público uma variedade de produtos coloniais e hortifrutigranjeiros.

30 de julho de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0
Feira do Produtor

Organizada pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a feira disponibilizará frutas, verduras, legumes, pães, queijos, mel, geleias, ovos, carnes e outros produtos produzidos no meio rural. Um dos destaques desta edição será a comercialização de carne de ovelha.

A iniciativa busca ampliar os canais de comercialização da agricultura familiar e aproximar produtores e consumidores, permitindo a venda direta dos alimentos cultivados no município.

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De acordo com a organização, também serão aceitos os cartões Feira Banricard e Cartão Feira da Câmara de Vereadores como forma de pagamento.

A Feira do Produtor é realizada regularmente em Alegrete e reúne produtores rurais de diferentes localidades do município, oferecendo à população alimentos frescos e produtos coloniais comercializados sem intermediários.

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