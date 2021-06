Para uma grande vitória, Família Vargas faz manifestação com buzinaço

Compartilhe















A carreata surpresa emocionou a alegretense Josiélen Caroline Vargas Corrêa de 24 anos, em frente ao seu apartamento em Alegrete. Ela venceu o câncer e essa vitória foi muito comemorada por àqueles que a amam, seus familiares. O PAT fez a abordagem, em março, sobre um tema muito importante, o amor e a solidariedade de uma família em apoio a uma jovem que estava iniciando um tratamento contra câncer de ovário. O apoio é tudo e quando vem da família tem um poder ainda mais especial. No início do tratamento, 14 membros da família rasparam a cabeça em demonstração de acolhimento ao tratamento de químio de Josi. Passados três meses, ela retorna para casa com a batalha ganha e, mais do que nunca as demonstrações de amor, carinho e cumplicidades ficaram evidentes.

Conforme o irmão, João Vasco Correia, ela não sabia de nada e diante do período e pandemia, como não é possível o abraço mais que apertado, de todos, neste momento, eles decidiram por cartazes, balões e muito buzinaço demonstrarem a ela o quanto essa vitória é de todos. A cunhada a chamou na janela do apartamento e, ao ver a homenagem, Josi se emocionou muito. Ela não esperava e não foi possível conter às lágrimas.

No último dia 4 de junho, a postagem de Josi evidenciava: VENCI O CÂNCER DE OVÁRIO!

“Foram 6 sessões de quimioterapia, 2 cirurgias, inúmeros exames, intermináveis jejuns, consultas, perda e aumento de peso, perda de cabelo, possibilidade de cirurgia mais invasiva e incertezas nesse meio tempo.

Esse é um dos momentos mais importantes e inesquecíveis da minha vida, o final do tratamento, o meu renascimento. Claro que virá outra fase e continuarei fazendo revisões de tempo em tempo, estarei em remissão por 5 anos.

Fica o meu eterno agradecimento pela família maravilhosa que tenho e que esteve comigo incansavelmente, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, tias/os, primos/as, minha avó, pelos amigos, conhecidos e pelas mensagens de apoio e carinho.” – concluiu.

Uma mensagem carinhosa da família Vargas foi enviada à redação pela Psicopedagoga Marilene Vargas, tia de Josi.

“Em alguns momentos da vida, não entendemos o propósito dos percursos que tomamos. Mas é de situações difíceis que tiramos as melhores lições, que nos unimos, fortalecemos e fazemos do riso o nosso elo, transformamos as lágrimas em sorriso e tu, com teu sorriso-fortaleza nos reuniu: somos os Carecas-cabeludos.

Durante a tempestade, tu nos demonstrou a coragem, força e determinação em não se abater, nem desistir, é uma inspiração para todos que têm o privilégio de viver ao teu lado durante este momento delicado.

Com certeza isso também é motivação para quem está sofrendo. É demonstração que a esperança vence o medo, que a ciência, o amor e a fé são capazes de curar.

Josielen Caroline, tua família está aqui agora porque não podemos ir aí te abraçar, esse é nosso jeito te festejar tua vitória sobre essa pedra no caminho. E que pedra.

No dia do aniversário da madrinha Josete, quem recebe o presente somos todos nós! Tia Josete, tio Lulo, vocês são pais que enfrentaram juntos esse obstáculo, passaram por todos momentos difíceis estando presentes, isso até custou uma costela da tia! Queremos deixar o nosso abraço, mostrando nosso carinho, amizade e fé que tudo podemos quando apostamos no amor. Nós te amamos! Família Vargas.