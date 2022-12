Último dia do processo seletivo para contratação de agentes da Vigilância Epidemiológica

A Prefeitura de Alegrete publicou na 29 de novembro o edital para a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização do Processo Seletivo Simplificado, que visa efetuar a contratação em caráter emergencial e temporária de Agentes de Campo da Seção de Vigilância Epidemiológica.

Essa medida é diante as necessidades da Administração Pública Municipal (40h semanais).

As inscrições iniciaram dia 30 de novembro de 2022 e encerram hoje, 02 de dezembro de 2022, no

horário das 8h às 11h, no Protocolo do Centro Administrativo José Rubens Pillar, situado na Rua

Major João Cezimbra Jaques, nº 200, Município de Alegrete/RS.

Veja na íntegra as informações do edital:

Confira o edital Nº 103/2022