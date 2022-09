Último dia para cadastro no Projeto de Regularização Fundiária do Bairro Airton Senna

Os moradores do Bairro Airton Sena 1 tem até hoje para realizar o pré cadastro no projeto de regularização fundiária do bairro diretamente no site da instituição responsável pela execução do projeto, no seguinte endereço eletrônico https://minhaterralegal.com.br/cadastro-casa-verde-e-amarela/

Com este ato, mais um importante passo para a efetivação do Projeto de Regularização do Bairro Airton Sena, que tramita junto ao Governo Federal dentro do Programa Casa Verde Amarela, que disponibiliza também recursos para regularização fundiária.

Nos atos anteriores consta a Portaria nº 899, de 25 de março de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional, o resultado do processo de seleção de propostas do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, integrante do Programa Casa Verde e Amarela. No resultado consta contemplada a proposta de regularização fundiária do Bairro Airton Sena, do Alegrete/RS, com previsão orçamentaria de financiamento em torno de 1.178.700,00 reais contemplando cerca de 300 lotes, incluso também recursos para melhoria nas residências.